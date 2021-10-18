Нефть заметно дорожает 18 октября на дефиците энергии в мире

Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают заметно расти - после того как стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые более чем за три года, котировки остаются примерно на достигнутых уровнях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.16 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,01%, до 85,72 доллара за баррель, а минутами ранее цена Brent превышала 86 долларов за баррель, впервые с 4 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,39%, до 83,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 1,42%, до 82,89 доллара за баррель.

Для цен на нефть позитивно удорожание других источников энергии, которое происходило в последнее время, в особенности газа. По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), удорожание газа спровоцировало дополнительный переход на нефть как заменитель "голубого топлива", и это может увеличить спрос на нефть на 0,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с "нормальными" условиями.

"При отсутствии признаков того, что энергетический кризис в Китае ослабнет в ближайшее время, в то время как остальная часть Северной Азии и Европа конкурируют за дефицитные поставки энергии, особенно газа, ценовая среда для нефти остается перспективной", - считает аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), которого цитирует газета Wall Street Journal.