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«Приват» 13 октября поднял цены на топливо на 1 грн/л
10:43 13.10.2021 |
Сегодня, 13 октября, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. - всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 - до 29,95 грн/л и ДТ - до 29,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 29,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо - до 30,00 и 29,00 грн/л.
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 12 октября увеличило предельную стоимость бензинов и дизельного топлива на 1,07 и 1,12 грн/л, до 32,57 грн/л и 31,35 грн/л соответственно.
Отметим, что в последний раз розничная сеть «Привата» отреагировала на изменения уровня предельных средних цен топлива, которые устанавливаются государством, в июне 2021 г.
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