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Цены на нефть 13 октября незначительно снижаются на новостях о переговорах с Ираном
08:28 13.10.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются на новостях о возобновлении ядерных переговоров с Ираном, что делает возможным дополнительный приток на рынок этого сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,11%, до 83,32 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,11%, до 80,55 доллара за баррель.
Цены на нефть снижаются в среду утром на возможном возобновлении ядерных переговоров с Ираном.
"В отчете Блумберга говорится, что переговоры могут начаться уже на этой неделе", - сказали газете Wall Street Journal аналитики OANDA.
По словам экспертов, если после нескольких недель переговоров будет достигнут прогресс, переподписание договора США с Ираном, касающегося разработок в области ядерной энергии, может привести к падению цены на нефть марки Brent примерно до 70 долларов за баррель.
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