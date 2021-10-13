Цены на нефть 13 октября незначительно снижаются на новостях о переговорах с Ираном

Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются на новостях о возобновлении ядерных переговоров с Ираном, что делает возможным дополнительный приток на рынок этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,11%, до 83,32 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,11%, до 80,55 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются в среду утром на возможном возобновлении ядерных переговоров с Ираном.

"В отчете Блумберга говорится, что переговоры могут начаться уже на этой неделе", - сказали газете Wall Street Journal аналитики OANDA.

По словам экспертов, если после нескольких недель переговоров будет достигнут прогресс, переподписание договора США с Ираном, касающегося разработок в области ядерной энергии, может привести к падению цены на нефть марки Brent примерно до 70 долларов за баррель.



