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Цены на автогаз в рознице 12 августа продолжили рост
12:47 12.10.2021 |
Сегодня, 12 октября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС AMIC и «Укргаздобычи» стоимость автогаза выросла в среднем на 21 и 20 коп./л, до 18,08 грн/л и 18,40 грн/л соответственно. Автогаз на KLO подорожал на 10 коп./л, до 18,49 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 1 и 7 коп./л, до 18,34 до грн/л и 18,55 грн/л соответственно.
Такие сети как «Нефтек», BVS, Chipo, «Рур груп» и «Катрал» подняли цены на 10-30 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 11 по 12 октября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
18,99
|
0,00
|
WOG
|
18,98
|
0,00
|
Авиас
|
17,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
17,68
|
0,00
|
AMIC
|
18,08
|
0,21
|
Shell
|
18,34
|
0,00
|
SOCAR
|
18,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,34
|
0,01
|
KLO
|
18,49
|
0,10
|
Параллель
|
18,99
|
0,00
|
Автотранс
|
18,48
|
0,00
|
UPG
|
18,29
|
0,00
|
Нефтек
|
18,99
|
0,30
|
BVS
|
18,19
|
0,10
|
Chipo
|
18,07
|
0,13
|
Рур груп
|
18,49
|
0,40
|
Катрал
|
18,47
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
18,40
|
0,20
|
Авантаж 7
|
17,55
|
0,00
|
Marshal
|
17,70
|
0,00
|
Mango
|
18,36
|
0,00
|
Motto
|
18,55
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
18,30
|
0,02
|
|
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