Цены на автогаз в рознице 12 августа продолжили рост

Сегодня, 12 октября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС AMIC и «Укргаздобычи» стоимость автогаза выросла в среднем на 21 и 20 коп./л, до 18,08 грн/л и 18,40 грн/л соответственно. Автогаз на KLO подорожал на 10 коп./л, до 18,49 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 1 и 7 коп./л, до 18,34 до грн/л и 18,55 грн/л соответственно.

Такие сети как «Нефтек», BVS, Chipo, «Рур груп» и «Катрал» подняли цены на 10-30 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 11 по 12 октября, грн/л