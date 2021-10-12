Цены на нефть 12 октября стабилизировались у многолетних максимумов, Brent - $83,7 за баррель

Цены на нефть стабилизировались во вторник около многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 EEST во вторник составляет 83,7 доллара за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,26 (1,5%) - до $83,65 за баррель, что является самым высоким значением с 9 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,55 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 (1,5%) - до $80,52 за баррель, максимума с 31 октября 2014 года.

Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

"Если цена нефти приблизится к $90 за баррель, ОПЕК, возможно, увеличит добычу больше и попытается успокоить рынок, - говорит аналитик UBS AG Wealth Management Уэйн Гордон. - В определенном смысле, динамика нефтяного рынка сейчас зависит от цен на уголь и газ".

Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".