Цены на бензины и дизельное топливо 11 октября продолжили дорожать

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, в сети «БРСМ-Нафта» на 40 коп/л, до 27,80 грн/л подорожало только дизельное топливо. На станциях Motto тоже только ДТ в среднем прибавило 11 коп/л (28,08 грн/л).

«Кворум» на 10 коп/л повысил цены на все виды топлива: бензин А-92 подорожал до 29,50 грн/л, А-95 — до 30,35 грн/л, ДТ — до 28,75 грн/л.

Подняла цены на все светлые нефтепродукты на 20-30 коп./л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal повысила цену бензинов и ДТ на 30 коп./л.

На станциях «Овис» и Prime дизтопливо подорожало на 30 и 60 коп/л, до 29,16 и 28,20 грн/л.

Как сообщал enkorr, 4 октября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 30,23 грн/л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,99 0,00 31,50 0,00 30,23 0,00 WOG 30,99 0,00 31,50 0,00 30,23 0,00 Авиас 27,95 0,00 28,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 28,00 0,00 29,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 29,98 0,00 30,91 0,00 28,47 0,00 Shell 30,89 0,00 31,50 0,00 30,23 0,00 SOCAR 31,28 0,00 31,50 0,00 33,98 0,00 БРСМ-Нафта 28,85 0,00 29,85 0,00 27,80 0,40 KLO 30,79 0,00 31,09 0,00 29,59 0,00 Параллель 30,99 0,00 31,49 0,00 31,99 0,00 Автотранс 30,58 0,00 31,18 0,00 29,98 0,00 UPG 29,90 0,00 30,60 0,00 27,70 0,00 Овис 30,12 0,00 30,84 0,00 29,16 0,30 Кворум 29,50 0,10 30,35 0,10 28,75 0,10 Prime 29,60 0,00 30,70 0,00 28,20 0,60 BVS 30,29 -0,30 30,99 0,00 29,59 0,00 Chipo 29,20 0,00 30,20 0,00 28,91 0,00 Авантаж 7 28,45 0,00 29,45 0,00 27,35 0,00 Marshal 28,30 0,30 29,30 0,30 27,20 0,30 Mango 28,99 0,20 29,99 0,20 28,29 0,30 Motto 28,44 0,00 29,40 0,00 28,08 0,11 Средняя цена в Украине: 29,27 0,00 30,11 0,01 28,88 0,02

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 8 по 11 октября, грн/л