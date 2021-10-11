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Цены на бензины и дизельное топливо 11 октября продолжили дорожать
13:18 11.10.2021 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, в сети «БРСМ-Нафта» на 40 коп/л, до 27,80 грн/л подорожало только дизельное топливо. На станциях Motto тоже только ДТ в среднем прибавило 11 коп/л (28,08 грн/л).
«Кворум» на 10 коп/л повысил цены на все виды топлива: бензин А-92 подорожал до 29,50 грн/л, А-95 — до 30,35 грн/л, ДТ — до 28,75 грн/л.
Подняла цены на все светлые нефтепродукты на 20-30 коп./л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal повысила цену бензинов и ДТ на 30 коп./л.
На станциях «Овис» и Prime дизтопливо подорожало на 30 и 60 коп/л, до 29,16 и 28,20 грн/л.
Как сообщал enkorr, 4 октября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 30,23 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 8 по 11 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,23
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,23
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,98
|
0,00
|
30,91
|
0,00
|
28,47
|
0,00
|
Shell
|
30,89
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,23
|
0,00
|
SOCAR
|
31,28
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
27,80
|
0,40
|
KLO
|
30,79
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Параллель
|
30,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Автотранс
|
30,58
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
UPG
|
29,90
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
Овис
|
30,12
|
0,00
|
30,84
|
0,00
|
29,16
|
0,30
|
Кворум
|
29,50
|
0,10
|
30,35
|
0,10
|
28,75
|
0,10
|
Prime
|
29,60
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
28,20
|
0,60
|
BVS
|
30,29
|
-0,30
|
30,99
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Chipo
|
29,20
|
0,00
|
30,20
|
0,00
|
28,91
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
Marshal
|
28,30
|
0,30
|
29,30
|
0,30
|
27,20
|
0,30
|
Mango
|
28,99
|
0,20
|
29,99
|
0,20
|
28,29
|
0,30
|
Motto
|
28,44
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
28,08
|
0,11
|
Средняя цена в Украине:
|
29,27
|
0,00
|
30,11
|
0,01
|
28,88
|
0,02
|
|
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