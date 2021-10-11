«Приват» 11 октября повысил цены на автогаз

За выходные (9-11 октября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 17 коп./л и достигла рекордных 18,28 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 43-50 коп./л, до 17,60-17,68 грн/л. SOCAR поднял цены на 25 коп./л, до 18,98 грн/л.

Shell и «Автопорт» подняли цены на 36 и 30 коп./л, до 18,34 и 18,80 грн/л соответственно.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», Prime, «Овис» «Кворум», BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены в пределах 10-30 коп./л.

Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 11 октября средняя стоимость в опте выросла на 4 грн/л, в рознице – на 2,91 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 11 октября, грн/л