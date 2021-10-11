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«Приват» 11 октября повысил цены на автогаз
12:39 11.10.2021 |
За выходные (9-11 октября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 17 коп./л и достигла рекордных 18,28 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем выросла на 43-50 коп./л, до 17,60-17,68 грн/л. SOCAR поднял цены на 25 коп./л, до 18,98 грн/л.
Shell и «Автопорт» подняли цены на 36 и 30 коп./л, до 18,34 и 18,80 грн/л соответственно.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», Prime, «Овис» «Кворум», BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены в пределах 10-30 коп./л.
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 11 октября средняя стоимость в опте выросла на 4 грн/л, в рознице – на 2,91 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 11 октября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
18,99
|
0,00
|
WOG
|
18,98
|
0,00
|
Авиас
|
17,60
|
0,43
|
Укрнафта
|
17,68
|
0,50
|
AMIC
|
17,87
|
0,00
|
Shell
|
18,34
|
0,36
|
SOCAR
|
18,98
|
0,25
|
БРСМ-Нафта
|
18,33
|
0,12
|
KLO
|
18,39
|
0,00
|
Параллель
|
18,99
|
0,00
|
Автотранс
|
18,48
|
0,00
|
UPG
|
18,29
|
0,00
|
Prime
|
18,10
|
0,30
|
Овис
|
18,09
|
0,10
|
ZOG
|
17,60
|
0,10
|
Рур груп
|
18,09
|
0,10
|
BVS
|
18,09
|
0,10
|
Автопорт
|
18,80
|
0,30
|
Кворум
|
18,40
|
0,25
|
Chipo
|
17,94
|
0,00
|
Авантаж 7
|
17,55
|
0,00
|
Marshal
|
17,70
|
0,20
|
Mango
|
18,36
|
0,10
|
Motto
|
18,48
|
0,04
|
Средняя цена в Украине:
|
18,28
|
0,17
|
|
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