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За неделю цены на мелкооптовые партии бензинов в среднем выросли на 82–94 коп./л
18:53 08.10.2021 |
За неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 1,15 грн/л (+4,4%), бензинов — на 82–94 коп./л, или на 3,0% (см. табл.). Это стало реакцией рынка на внешние котировки, которые также позволяют прогнозировать рост цен в рознице на следующей неделе на 1 грн/л по бензинам и дизтопливу. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» по итогам недельного ценового мониторинга.
Всю первую декаду октября на европейских рынках продолжался рост котировок на основные виды нефтепродуктов, который за неделю (1-8 октября) составил в среднем $30/т (+4,4%) на дизельное топливо и $20/т (+2,5%) — на бензины.
Основным драйвером стал рост котировок нефти: Brent продолжил лететь вверх, стартонув с $78 и достигнув $83/барр. (+5,6%). Прошедшая неделя стала седьмой кряду, показавшей рост. В целом за последние три месяца Brent прибавил 13%.
Оставаясь верной вектору евроинтеграции, Украина достойно держала континентальные тренды: за неделю крупный опт по дизелю вырос в среднем на 1 140 грн/т — до 31 320 грн/т (+3,7%). Соответственно, мелкий опт получил импульс в 1 грн.
Коростенские аборигены — UPG и «Фактор» — в пятницу вышли с ценой 26,30 грн/л, или на 1,10–1,20 грн/л дороже, чем неделей ранее.
Аналогичная динамика была в столичном регионе, предложения расположились в диапазоне 26,40–26,50 грн/л. Ниже рынка неожиданно выскочила «Решотка» в Бородянке — 26,20 грн/л.
На хабе в Ровенской области прайсы за неделю выросли в среднем на 1 грн/л, практически все предложения были в одну цену — 26,60 грн/л. Ниже, но всего на 10 коп./л, торговал «Алпен трейд».
В Николаеве под конец недели сделки проходили по 26,50 грн/л, прибавив за неделю в среднем 1,10–1,20 грн/л. Как обычно, ниже торговали «Фидея» и «Решотка» — по 25,90 грн/л и 26,00 грн/л соответственно. По словам трейдеров, на базисе наблюдается повышенный спрос, поскольку со вторника тут активно начали продавать итальянский ресурс прибывшего в понедельник танкера от Coral Energy по самой конкурентной на рынке цене.
Наблюдается рост и в портах Одесской области. Так, за неделю в «Южном» греческий дизель от «Анвитрейда» сменился турецким и подорожал на 1 грн/л, до 26,45 грн/л. В свою очередь турецкий дизель от «Укртатнафты» подорожал до 26,52 грн/л.
Тем временем на славном Кременчугском заводе прайсы выросли на 1,06 грн/л — до 26,59 грн/л. Дешевле в этих широтах торговал только «Альянс Ойл Украина» — по 26,48 грн/л.
Если верить трейдерам, они ждут дальнейшего роста, хотя, по большому счету, все будет зависеть от внешних котировок, которые подразвернулись в конце недели. Но описанная недельная динамика позволяет уверенно прогнозировать повышение цен на пистолете. Предварительные оценки говорят о том, что бензин и ДТ добавят по 1 грн. Но это ерунда, учитывая то, что произошло с природным газом…
Динамика цен в мелком опте, грн/л
|
Мелкий опт
|
08.окт.21
|
01.окт.21
|
+/-*
|
%
|
месяц, +/-*
|
месяц, %
|
А-92
|
27,94
|
27,00
|
+0,94
|
+3,48%
|
+1,03
|
+3,83%
|
А-95
|
28,63
|
27,81
|
+0,82
|
+2,95%
|
+0,93
|
+3,36%
|
ДТ
|
26,91
|
25,76
|
+1,15
|
+4,46%
|
+3,05
|
+12,78%
|
|
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