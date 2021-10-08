Стоимость СУГ в опте растет вслед за котировками и спросом

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине в течении недели с 1 по 8 октября выросла на 1 090 грн/т и к концу недели составила 31 240 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95». Основным фактором роста цен на СУГ остается высокий спрос на нефтепродукты из-за дороговизны природного газа.

Регион Рабочая стоимость Столичный 30 500 – 31 000 Восточный 30 600 – 31 400 Западный 30 600 – 31 300 Южный 31 500 – 31 900

Наполнение рынка, по оценке трейдеров, на сегодня сбалансировано, при этом часть трейдеров отметили возникновение локальных напряженностей в восточных и центральных частях Украины. «Ресурс на подходе, но из-за некорректной работы Украинской и Российской железной дороги в некоторых регионах возникают задержки поставок. Донецкая железная дорога имеет наибольшие проблемы, в частности, из-за нехватки ДТ», — сообщает один из трейдеров восточной части Украины.

Трейдеры отмечают начало сезонного снижения проливов автогаза, чему также способствует высокая цена на стеле. При этом практически все участники рынка отметили большой рост потребления со стороны зерносушек других промышленных предприятий. «В день могут взять до трех машин и уже заказывают большие объемы на следующий месяц с предоплатой», — отметил трейдер во время беседы с enkorr.

Практически все трейдеры ожидают дальнейшего роста цен, чему также способствует высокий спрос на СУГ ввиду его выгодной стоимости для промышленности.