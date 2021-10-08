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За неделю топливо в рознице в среднем подорожало на 15-30 коп./л
12:53 08.10.2021 |
За неделю (1-8 октября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 20 коп./л и составила 29,27 грн/л, бензин А-95 подорожал на 15 коп./л — до 30,10 грн/л, а дизельное топливо — на 31 коп./л, до 28,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л.
Shell подняла цену на все виды топлива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 — до 31,50 грн/л, ДТ — до 30,23 грн/л. В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 — до 30,60 грн/л (+30 коп./л) и ДТ — до 27,70 грн/л (+40 коп./л).
Такие сети как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Укр-Петроль», «Катрал», Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,1-1 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, 4 октября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 30,23 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 1 по 8 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,50
|
31,50
|
0,33
|
30,23
|
0,64
|
WOG
|
30,99
|
0,50
|
31,50
|
0,33
|
30,23
|
0,64
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,98
|
0,24
|
30,91
|
0,22
|
28,46
|
0,28
|
Shell
|
30,89
|
0,40
|
31,50
|
0,33
|
30,23
|
0,64
|
SOCAR
|
31,28
|
0,30
|
31,50
|
0,33
|
33,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,85
|
0,27
|
29,85
|
0,27
|
27,40
|
0,36
|
KLO
|
30,79
|
0,40
|
31,09
|
0,30
|
29,59
|
0,30
|
Параллель
|
30,99
|
0,40
|
31,49
|
0,32
|
31,99
|
0,50
|
Автотранс
|
30,58
|
0,40
|
31,18
|
0,20
|
29,98
|
0,50
|
UPG
|
29,90
|
0,30
|
30,60
|
0,30
|
27,70
|
0,40
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
30,59
|
0,60
|
30,99
|
0,10
|
29,59
|
0,40
|
Chipo
|
29,20
|
0,04
|
30,20
|
0,04
|
28,91
|
0,41
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,35
|
1,00
|
Prime
|
29,60
|
0,10
|
30,70
|
0,20
|
27,60
|
0,50
|
Овис
|
30,12
|
0,30
|
30,84
|
0,30
|
28,86
|
0,30
|
Marshal
|
28,00
|
0,10
|
29,00
|
0,10
|
26,90
|
0,30
|
Mango
|
28,79
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
27,99
|
0,50
|
Motto
|
28,44
|
0,14
|
29,40
|
0,13
|
27,97
|
0,71
|
Средняя цена в Украине:
|
29,27
|
0,20
|
30,10
|
0,15
|
28,86
|
0,31
|
|
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