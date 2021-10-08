Средняя розничная цена автогаза за неделю выросла на 30 коп./л

За прошедшую неделю (1-8 октября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,11 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л, до 18,99 грн/л и 18,98 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 25 коп./л, до 18,73 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 31 и 46 коп./л, до 18,21 до грн/л и 18,44 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 50 коп./л — до 18,29 грн/л.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л и 50 коп./л, до 18,39 грн/л и 17,55 грн/л соответственно.

Такие сети как «Параллель», Glusco, BVS, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-50 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 по 8 октября, грн/л