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Средняя розничная цена автогаза за неделю выросла на 30 коп./л
12:40 08.10.2021 |
За прошедшую неделю (1-8 октября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,11 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л, до 18,99 грн/л и 18,98 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 25 коп./л, до 18,73 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 31 и 46 коп./л, до 18,21 до грн/л и 18,44 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 50 коп./л — до 18,29 грн/л.
KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л и 50 коп./л, до 18,39 грн/л и 17,55 грн/л соответственно.
Такие сети как «Параллель», Glusco, BVS, SunOil, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-50 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 по 8 октября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
18,99
|
0,50
|
WOG
|
18,98
|
0,50
|
Авиас
|
17,17
|
0,00
|
Укрнафта
|
17,18
|
0,00
|
AMIC
|
17,87
|
0,31
|
Shell
|
17,98
|
0,27
|
SOCAR
|
18,73
|
0,25
|
БРСМ-Нафта
|
18,21
|
0,31
|
KLO
|
18,39
|
0,20
|
Параллель
|
18,99
|
0,50
|
Автотранс
|
18,48
|
0,50
|
UPG
|
18,29
|
0,50
|
SUNOIL
|
18,05
|
0,16
|
BVS
|
17,99
|
0,20
|
Chipo
|
17,94
|
0,33
|
Авантаж 7
|
17,55
|
0,50
|
Prime
|
17,80
|
0,40
|
Овис
|
17,99
|
0,20
|
Marshal
|
17,50
|
0,40
|
Mango
|
18,26
|
0,36
|
Motto
|
18,44
|
0,46
|
Средняя цена в Украине:
|
18,11
|
0,29
|
|
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