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Стоимость нефти растет 8 октября на заявлении Минэнерго США
08:09 08.10.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут более чем на 1% на заявлении Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,12%, до 82,87 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 79,31 доллара за баррель.
По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен более чем на 1%, чему способствовало заявление Минэнерго США о том, что власти страны не готовы высвободить свои стратегические запасы нефти.
"Это привело к тому, что внимание рынков вернулось к более высокому спросу в условиях энергетического кризиса", - добавили эксперты.
Нефтяные трейдеры также ждут публикации статистики нефтесервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделею.
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