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Бензин и дизтопливо постепенно дорожают 7 октября
15:52 07.10.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 15 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,10 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,86 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 18,02 гривен за литр (+0,15 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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