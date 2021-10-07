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19 грн/л: автогаз продолжает бить рекорды
13:18 07.10.2021 |
Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 7 октября достигла рекордных 18,02 грн/л (+ 15 коп./л к 6 октября). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 18,99 грн/л (+50 коп./л), WOG – 18,68 грн/л (+20 коп./л).
Кроме того, сеть «Авантаж 7», работающая в эконом-сегменте, подняла цену автогаза на 50 коп./л, до 17,77 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», BVS, «Катрал», Motto и др. повысили цены в пределах 5-50 коп./л.
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 7 октября средняя стоимость в опте выросла на 3,8 грн/л, в рознице – на 2,65грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 6 по 7 октября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
18,99
|
0,50
|
WOG
|
18,68
|
0,20
|
Авиас
|
17,17
|
0,00
|
Укрнафта
|
17,18
|
0,00
|
AMIC
|
17,73
|
0,06
|
Shell
|
17,98
|
0,00
|
SOCAR
|
18,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
18,20
|
0,21
|
KLO
|
18,29
|
0,00
|
Параллель
|
18,99
|
0,50
|
Автотранс
|
18,33
|
0,25
|
UPG
|
17,79
|
0,00
|
SUNOIL
|
18,05
|
0,00
|
BVS
|
17,89
|
0,10
|
Chipo
|
17,71
|
0,00
|
Авантаж 7
|
17,55
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
17,64
|
0,30
|
Олас
|
17,25
|
0,05
|
Кворум
|
18,15
|
0,25
|
Катрал
|
18,27
|
0,30
|
Mango
|
18,10
|
0,00
|
Motto
|
18,46
|
0,29
|
Средняя цена в Украине:
|
18,02
|
0,15
|
|
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