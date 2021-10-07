Финансовые новости
- |
- 07.10.21
- |
- 09:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стоимость нефти 7 октября снижается вслед за ценами на газ
08:30 07.10.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются вслед за ценами на газ после комментариев России и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46% - до 80,71 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 76,61 доллара за баррель.
На рынке нефти в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему в частности способствовало снижение цен на газ.
Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин. Кроме того, по данным СМИ, заявление в среду президента России Владимира Путина о готовности РФ к работе по стабилизации мирового энергорынка способствовало снижению цен на газ.
Давление на цены на "черное золото" также оказала статистика по коммерческим запасам нефти в США за неделю, которые увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,6%, - до 420,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,4 миллиона баррелей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко
ТОП-НОВОСТИ
|Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма
|Корпоративный хаос. Или почему «Нафтогаз» остался без денег
|Патриотическое переформатирование. Сумеет ли Порошенко использовать Коломойского против Зеленского
|Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 7 октября на росте доходности гособлигаций США
|Стоимость нефти 7 октября снижается вслед за ценами на газ
|Украина уже экспортировала более 15 миллионов тонн зерна
|Слова Путина помогли сбить стремительный рост цен на газ в Европе
|Зеленский подписал первый закон о льготах для индустриальных парков
|Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря - глава Минюста Украины
Это интересно
|Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые «Мерседесы»
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
|Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки