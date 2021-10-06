Оптовые цены на топливо полетели вслед за нефтяными

С начала недели цены в сегменте вагонных партий дизельного топлива выросли до 31490 грн./т (+4,3%), на автомобильные партии - до 26,73 грн./т (+3,7%). Таким образом цены достигли уровня октября 2018 года. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» на основе оперативного ценового мониторинга.

Стоимость нефтепродуктов на украинском рынке растет под давлением внешних котировок, где стоимость нефти недавно преодолела отметку в $80/барр. В целом с начала месяца сырье проделало путь с $78 до $82/барр. (+4,4%).

В свою очередь дизельное топливо подорожало с начала месяца на 6,5%, и 4% - на бензины.

Украинский рынок оперативно реагирует на внешние изменения. С начала текущей недели цены в крупном опте на дизельное топливо выросли на 1310 грн/т (31490 грн/т). Мелкооптовые партии за первых три дня недели подорожали на 97 коп./л (26,73 грн./т).

На крупнейшем базисе в Коростене за три дня ценники выросли на 1,10 грн./л., практически все трейдеры торговали сегодня в диапазоне 26,30-26,40 грн./л, в столичном регионе было на 10 коп./л дороже-26,40-26,50 грн./л.

В Николаеве значительно уменьшилось количество предложений, трейдеры в ожидании таможенного оформления танкера от Coral Energy. За три дня цены тут прибавили 1,20 грн./л., немногочисленные предложения сегодня озвучивались в диапазоне 26,50-26,70 грн./л., «Фидея» собирала заявки на итальянский ресурс с ценой 25,80 грн./л.

За три дня дизельное топливо «Укртатнафты» в крупном опте подорожало на 1200 грн./т до 31 700 грн./т., в мелком - на 0,97 коп./л, до 26,50 грн./л.

По словам трейдеров, мало кто сомневается в дальнейшем росте, который в том числе спровоцирован продолжающимся повышением цен на природный газ. Это в свою очередь стимулирует спрос на мазут как альтернативу природному газу для отопления.