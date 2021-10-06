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Розничные цены на топливо 6 октября продолжили рост
12:08 06.10.2021 |
Розничные сети АЗС с 5 на 6 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Рост цен стал результатом корректировки в начале недели стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 30 коп./л, до 30,29 грн/л, А-95 - на 10 коп./л, до 30,99 грн/л, а дизельное топливо - на 40 коп./л, до 29,59 грн/л. В сети AMIC цены на все виды топлива выросли в среднем на 8-9 коп./л.
SOCAR повысила стоимость дизельного топлива на 1 грн/л, до 33,98 грн/л.
Такие сети как «Овис», Prime, «Аавтопорт», «Кворум», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,1-1,8 грн/л (см. табл).
По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 1 коп./л и составила 29,24 грн/л, бензин А-95 подорожал на 5 коп./л - до 30,08 грн/л, дизельное топливо - также на 5 коп./л, до 28,83 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 октября, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,23
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,23
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,98
|
0,09
|
30,91
|
0,09
|
28,46
|
0,08
|
Shell
|
30,89
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,23
|
0,00
|
SOCAR
|
31,28
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
33,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
27,24
|
0,00
|
KLO
|
30,79
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Параллель
|
30,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Автотранс
|
30,58
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
UPG
|
29,90
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
Овис
|
30,12
|
0,30
|
30,84
|
0,30
|
28,86
|
0,30
|
BVS
|
30,29
|
0,30
|
30,99
|
0,10
|
29,59
|
0,40
|
Prime
|
29,60
|
0,10
|
30,70
|
0,20
|
27,60
|
0,20
|
Автопорт
|
31,00
|
0,30
|
31,40
|
0,40
|
31,00
|
1,80
|
Кворум
|
29,30
|
0,20
|
30,15
|
0,20
|
28,45
|
0,20
|
Chipo
|
29,16
|
0,00
|
30,16
|
0,00
|
28,74
|
0,24
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
Marshal
|
28,00
|
0,10
|
29,00
|
0,10
|
26,90
|
0,10
|
Mango
|
28,79
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Motto
|
28,51
|
0,03
|
29,49
|
0,07
|
27,47
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
29,24
|
0,01
|
30,08
|
0,01
|
28,83
|
0,05
Как сообщал enkorr, 4 октября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 30,23 грн/л.
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