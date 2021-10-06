Розничные цены на топливо 6 октября продолжили рост

Розничные сети АЗС с 5 на 6 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Рост цен стал результатом корректировки в начале недели стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 30 коп./л, до 30,29 грн/л, А-95 - на 10 коп./л, до 30,99 грн/л, а дизельное топливо - на 40 коп./л, до 29,59 грн/л. В сети AMIC цены на все виды топлива выросли в среднем на 8-9 коп./л.

SOCAR повысила стоимость дизельного топлива на 1 грн/л, до 33,98 грн/л.

Такие сети как «Овис», Prime, «Аавтопорт», «Кворум», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,1-1,8 грн/л (см. табл).

По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 1 коп./л и составила 29,24 грн/л, бензин А-95 подорожал на 5 коп./л - до 30,08 грн/л, дизельное топливо - также на 5 коп./л, до 28,83 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 октября, грн/л:

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,99 0,00 31,50 0,00 30,23 0,00 WOG 30,99 0,00 31,50 0,00 30,23 0,00 Авиас 27,95 0,00 28,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 28,00 0,00 29,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 29,98 0,09 30,91 0,09 28,46 0,08 Shell 30,89 0,00 31,50 0,00 30,23 0,00 SOCAR 31,28 0,00 31,50 0,00 33,98 1,00 БРСМ-Нафта 28,85 0,00 29,85 0,00 27,24 0,00 KLO 30,79 0,00 31,09 0,00 29,59 0,00 Параллель 30,99 0,00 31,49 0,00 31,99 0,00 Автотранс 30,58 0,00 31,18 0,00 29,98 0,00 UPG 29,90 0,00 30,60 0,00 27,70 0,00 Овис 30,12 0,30 30,84 0,30 28,86 0,30 BVS 30,29 0,30 30,99 0,10 29,59 0,40 Prime 29,60 0,10 30,70 0,20 27,60 0,20 Автопорт 31,00 0,30 31,40 0,40 31,00 1,80 Кворум 29,30 0,20 30,15 0,20 28,45 0,20 Chipo 29,16 0,00 30,16 0,00 28,74 0,24 Авантаж 7 28,45 0,00 29,45 0,00 27,35 0,00 Marshal 28,00 0,10 29,00 0,10 26,90 0,10 Mango 28,79 0,00 29,79 0,00 27,99 0,00 Motto 28,51 0,03 29,49 0,07 27,47 0,13 Средняя цена в Украине: 29,24 0,01 30,08 0,01 28,83 0,05

Как сообщал enkorr, 4 октября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 30,23 грн/л.