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Бензины и дизтопливо подорожали в рознице 5 октября
12:54 05.10.2021 |
Розничные сети АЗС с 4 на 5 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть Shell. Компания подняла цену на все виды топлива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 — до 31,50 грн/л, ДТ — до 30,23 грн/л.
В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 — до 30,60 грн/л (+30 коп./л) и ДТ — до 27,70 грн/л (+40 коп./л).
Такие сети как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Укр-Петроль», «Катрал», Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-80 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, вчера Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 30,23 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 5 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,23
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,23
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,90
|
0,14
|
30,82
|
0,13
|
28,38
|
0,15
|
Shell
|
30,89
|
0,40
|
31,50
|
0,33
|
30,23
|
0,64
|
SOCAR
|
31,28
|
0,30
|
31,50
|
0,33
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,85
|
0,27
|
29,85
|
0,27
|
27,28
|
0,24
|
KLO
|
30,79
|
0,40
|
31,09
|
0,30
|
29,59
|
0,30
|
Параллель
|
30,99
|
0,40
|
31,49
|
0,32
|
31,99
|
0,50
|
Автотранс
|
30,58
|
0,40
|
31,18
|
0,20
|
29,98
|
0,50
|
UPG
|
29,90
|
0,30
|
30,60
|
0,30
|
27,70
|
0,40
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
28,80
|
0,50
|
29,80
|
0,50
|
28,50
|
0,50
|
Chipo
|
29,16
|
0,00
|
30,16
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
Катрал
|
30,29
|
0,30
|
31,27
|
0,30
|
27,77
|
0,80
|
Укргаздобыча
|
30,20
|
0,30
|
31,20
|
0,30
|
29,20
|
0,30
|
Prime
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
27,40
|
0,30
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
Mango
|
28,79
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
27,99
|
0,50
|
Motto
|
28,48
|
0,19
|
29,42
|
0,16
|
27,34
|
0,09
|
Средняя цена в Украине:
|
29,23
|
0,06
|
30,07
|
0,06
|
28,78
|
0,08
|
|
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