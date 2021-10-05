Бензины и дизтопливо подорожали в рознице 5 октября

Розничные сети АЗС с 4 на 5 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть Shell. Компания подняла цену на все виды топлива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 — до 31,50 грн/л, ДТ — до 30,23 грн/л.

В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 — до 30,60 грн/л (+30 коп./л) и ДТ — до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Укр-Петроль», «Катрал», Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-80 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, вчера Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 30,23 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 5 октября, грн/л