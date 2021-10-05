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Цены на нефть 5 октября продолжают немного расти после заседания ОПЕК+
08:15 05.10.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают немного расти после значительного скачка накануне на решении альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,21%, до 81,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 77,67 доллара за баррель.
На рынке нефти во вторник утром продолжается положительная динамика. После рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ накануне придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти её котировки сильно выросли. В результате нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, а стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года.
"Рынки ожидали более значительного роста, по некоторым оценкам, около 800 тысяч баррелей в день, учитывая прогнозы об увеличении дефицита на нефтяных рынках", - пояснили газете Wall Street Journal аналитики Commonwealth Bank of Australia. "Прогноз ОПЕК предполагает дальнейшее сокращение мировых запасов нефти. Это проблема, учитывая, что запасы нефти и без того низкие", - добавили эксперты.
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