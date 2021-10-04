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Бензин и дизтопливо дорожают 4 октября, после публикации новой максимальной цены
16:48 04.10.2021 |
Розничные сети АЗС 4 октября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л.
Кроме того, на 0,2-1 грн/л дизельное топливо подорожало в сетях Marshal, Green Wave и «Авантаж 7» (см. таблицу).
В результате 4 октября средняя цена «двойки» по Украине выросла на 11 коп./л, до 29,17 грн/л, «пятерки» — на 7 коп./л, до 30,01 грн/л, а цена дизтоплива — до 28,70 грн/л (+14 коп./л).
Как сообщал enkorr, сегодня Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 20,23 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 1 по 4 октября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,50
|
31,50
|
0,33
|
30,23
|
0,64
|
WOG
|
30,99
|
0,50
|
31,50
|
0,33
|
30,23
|
0,64
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,76
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
28,23
|
0,00
|
Shell
|
30,49
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,58
|
0,00
|
29,58
|
0,00
|
27,04
|
0,00
|
KLO
|
30,39
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Параллель
|
30,59
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Автотранс
|
30,18
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
UPG
|
29,60
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
Green Wave
|
28,40
|
0,50
|
29,50
|
0,00
|
28,40
|
0,50
|
Chipo
|
29,16
|
0,00
|
30,16
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,35
|
1,00
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,80
|
0,20
|
Mango
|
28,79
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Motto
|
28,29
|
0,00
|
29,27
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,17
|
0,11
|
30,01
|
0,07
|
28,70
|
0,14
|
|
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