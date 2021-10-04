Бензин и дизтопливо дорожают 4 октября, после публикации новой максимальной цены

Розничные сети АЗС 4 октября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л.

Кроме того, на 0,2-1 грн/л дизельное топливо подорожало в сетях Marshal, Green Wave и «Авантаж 7» (см. таблицу).

В результате 4 октября средняя цена «двойки» по Украине выросла на 11 коп./л, до 29,17 грн/л, «пятерки» — на 7 коп./л, до 30,01 грн/л, а цена дизтоплива — до 28,70 грн/л (+14 коп./л).

Как сообщал enkorr, сегодня Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 20,23 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 1 по 4 октября, грн/л