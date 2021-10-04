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Мировые цены на нефть растут 4 , в то время как инвесторы ожидают заседания ОПЕК+
14:58 04.10.2021 |
Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, в то время как инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.18 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% - до 79,64 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до 76,11 доллара за баррель.
В центре внимания инвесторов в понедельник находится заседание ОПЕК+. В целом рынки не ожидают изменения параметров добычи нефти. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств в рамках нефтяной сделки.
"Я не говорю, что они не станут добавлять больше 400 тысяч баррелей сокращений в день, но на сегодняшний день это маловероятно. Саудовская Аравия очень стремится снизить волатильность... Если цены внезапно подскочат, они быстро отреагируют", - отметила нефтяной аналитик Energy Aspects Ltd. в Лондоне Амрита Сена (Amrita Sen), чье мнение приводит агентство Блумберг.
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