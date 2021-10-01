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За неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 44 коп./л, на бензины — на 5–8 коп./л
19:51 01.10.2021 |
За неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 44 коп./л (+1,74%), на бензины — на 5–8 коп./л, или на 0,24% (см. табл.). Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Рост котировок на основные виды нефтепродуктов наблюдался на европейских рынках всю третью декаду сентября. В итоге ценники прибавили в среднем $26/т (+2,9%). В частности, Brent проделал путь с $76 до $78/барр.(+2,8%), попутно протестировав отметку в $80/барр.. Это случилось впервые с октября 2018 года.
Cтоимость спотовых контрактов на дизельное топливо в Средиземноморье за неделю выросла почти на $26/т, или примерно на 4,1%, до $665/т.
На северо-западе Европы рост дизеля также составил $25/т, или на 4,2%, — до $671/т. При этом бензины здесь подорожали на $40/т, или на 6%, — до $750/т.
Вести из Европы продолжили толкать украинский рынок вверх. На конец недели в Коростене торговали UPG и «Фактор» — по 25,20 и 25,10 грн/л соответственно, что дороже на 10–20 коп./л, чем неделей ранее.
На Новограде мозырский ресурс продавали по 25,30–25,50 грн/л, т.е., плюс 20–25 коп./л.
В столичном регионе прайсы выросли в среднем на 20–30 коп./л, предложения колебались в узком диапазоне 25,40–25,60 грн/л. Больше других хотели продать «Анвитрейд» и «Мартин Трейд», предлагая продукт немного ниже рынка — по 25,35 грн/л.
В Ровенской области прайсы выросли синхронно с внешним миром: основная масса предложений выросла на 25–35 коп./л и находились в диапазоне 25,50–25,60 грн/л. В частности, в нем торговали «Альянс Ойл Трейдинг» и «Алпен трейд».
Улетели цены в Николаеве. Они прибавили за неделю в среднем 60–80 коп./л, но при этом подровнялись с общенациональным уровнем 25,30–25,50 грн/л. Как обычно, ниже рынка торговала «Фидея», собирая предоплату по 25,06 грн/л. По словам трейдеров, на выходных ожидается прибытие нового танкера с 30 тыс. т продукта от Coral, который в этом году собирает танкера для Николаева по всей Европе.
Наблюдается рост и на рынке Одесской области. Так, за неделю в «Южном» греческий дизель «Анвитрейда» подорожал на 65 коп./л, до 25,45 грн/л, на 53 коп./л — турецкий дизель «Укртатнафты», до 25,49 грн/л.
В Херсоне предложения индийского дизеля подорожали хлеще, чем в Николаеве, — на 65–80 коп./л, до 25,60 грн/л. Здесь отличилась «Кворум-Нафта», найдя в себе силы предложить экзотический продукт по 25,45 грн/л.
На Кременчугском НПЗ прайсы за неделю выросли на 45 коп./л — до 25,53 грн/л, дешевле торговал «Альянс Енерго Трейд», по 25,10 грн/л (+27 коп./л за неделю).
В Консалтинговой группе «А-95» ожидают, что повышение оптовых цен перекинется на автозаправочные станции в первой декаде октября. Потенциал роста по бензину А-95 составляет счастливые 33 коп./л (до 31,50 грн/л), по ДТ – несчастливые 64 коп./л. Таким образом, дизель обещает преодолеть психологический уровень в 30 грн/л. Что же…Динамика цен в мелком опте, грн/л
|
Мелкий опт
|
01.окт.21
|
24.сент.21
|
+/-*
|
%
|
месяц, +/-*
|
месяц, %
|
А-92
|
27,00
|
26,95
|
+0,05
|
+0,19%
|
-0,04
|
-0,15%
|
А-95
|
27,81
|
27,73
|
+0,08
|
+0,29%
|
+0,00
|
+0,00%
|
ДТ
|
25,76
|
25,32
|
+0,44
|
+1,74%
|
+1,88
|
7,87%
|
|
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