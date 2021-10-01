Финансовые новости
- |
- 01.10.21
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
CNG в Украине подорожал до 38 грн
17:27 01.10.2021 |
Крупнейшая в стране сеть АГНКС «Укравтогаз» с 1 октября повысила стоимость компримированного природного газа до 37,68 грн/куб. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укравтогаза».
По сравнению с сентябрем-2021 цена продукта выросла на 47%, а с январем - на 143%.
В компании также отметили, что в сети действует программа лояльности «CNG Перевага», которая предусматривает скидку в размере 0,48-0,96 грн/куб. м в зависимости от объема заправки.
В комментарии enkorr директор «Укравтогаз» Александр Ватажишин рассказал, что такой скачек в росте стоимости CNG вызвано стремительным ростом цен на природный газ в Европе и как следствие - в Украине.
«Еще два месяца назад никто не прогнозировал, что будет такая стоимость. С начала года закупочная цена выросла в 6-7 раз», - отметил он, добавив, что это, в первую очередь, скажется на реализации продукта.
По его словам, в сентябре при цене CNG в 25,56 грн/куб. м продажи, по сравнению с сентябрем прошлого года, сократились на 10%. При октябрьской цене они сократятся еще больше.
«Мы думаем, что с эти делать. Самое первое, думаем над оптимизацией затрат АГНКС. Более стратегически размышляем над тем, как применять наши станции в другом русле», - отметил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сажать за крупную контрабанду: Почему закон блокируется
|Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда
|Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление
|Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|CNG в Украине подорожал до 38 грн
|Доходы госбюджета Украины в сентябре перевыполнены на 6,4% плана – Госказначейство
|Бизнес прогнозирует подорожание продукции и сокращение количества сотрудников, – опрос Нацбанка
|Денежные переводы в Украину с начала года выросли на 20%
|Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 млрд грн
|Рост цен на бензин 1 октября приостановился, автогаз и дизтопливо дорожают
Это интересно
|Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности
|Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми