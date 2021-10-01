CNG в Украине подорожал до 38 грн

Крупнейшая в стране сеть АГНКС «Укравтогаз» с 1 октября повысила стоимость компримированного природного газа до 37,68 грн/куб. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укравтогаза».

По сравнению с сентябрем-2021 цена продукта выросла на 47%, а с январем - на 143%.

В компании также отметили, что в сети действует программа лояльности «CNG Перевага», которая предусматривает скидку в размере 0,48-0,96 грн/куб. м в зависимости от объема заправки.

В комментарии enkorr директор «Укравтогаз» Александр Ватажишин рассказал, что такой скачек в росте стоимости CNG вызвано стремительным ростом цен на природный газ в Европе и как следствие - в Украине.

«Еще два месяца назад никто не прогнозировал, что будет такая стоимость. С начала года закупочная цена выросла в 6-7 раз», - отметил он, добавив, что это, в первую очередь, скажется на реализации продукта.

По его словам, в сентябре при цене CNG в 25,56 грн/куб. м продажи, по сравнению с сентябрем прошлого года, сократились на 10%. При октябрьской цене они сократятся еще больше.

«Мы думаем, что с эти делать. Самое первое, думаем над оптимизацией затрат АГНКС. Более стратегически размышляем над тем, как применять наши станции в другом русле», - отметил он.