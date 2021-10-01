Мировые цены на нефть 1 октября снижаются в ожидании нового заседания альянса ОПЕК+

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в ожидании нового заседания альянса ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,19%, до 78,16 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,27%, до 74,84 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании заседания альянса ОПЕК+, запланированного на 4 октября.

По словам аналитиков ANZ Research, которые приводит газета Wall Street Journal, предстоящая в понедельник встреча ОПЕК+ будет иметь решающее значение для направления движения цен на нефть на следующей неделе.