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Нефть дешевеет 30 сентября на росте ее запасов в США и укреплении доллара
07:49 30.09.2021 |
Мировые цены на нефть несколько снижаются в четверг утром, после значительного роста днями ранее, на данных о росте запасов "черного золота" в США и укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,29%, до 77,86 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,32%, до 78,39 доллара; ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 74,75 доллара за баррель.
Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю неожиданно выросли на 4,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 1,7 миллиона баррелей. До минэнерго аналогичные данные о росте запасов опубликовал Американский институт нефти (API).
Кроме того, с начала недели доллар укрепился к евро почти на 1%, достигнув максимума с прошлой осени, равно как и индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США). Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой и недоступной в пересчёте на другие валюты.
"Укрепление доллара достигло уровня, который нельзя игнорировать", - сказал агентству Блумберг партнер Again Capital LLC Джон Килдафф.
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