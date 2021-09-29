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Цены на нефть снижаются 29 сентября на фоне данных API о росте запасов в США на минувшей неделе
09:30 29.09.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,33%, до 77,31доллара за баррель, ноябрьских - на 1,38%, до 78 долларов за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,34%, до 74,28 доллара за баррель.
Инвесторы в среду оценивают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасов нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя. Данные американского минэнерго о недельных запасах сырья в стране будут опубликованы позднее в среду. Эксперты прогнозируют снижение показателя на 1,652 миллиона баррелей. Однако, если данные минэнерго США подтвердят показатели API и укажут на рост запасов, а не на снижение, то это будет первое повышение показателя за восемь недель.
В то же время аналитики считают, что снижение цен на "черное золото" может быть временным явлением, и скоро они снова вернутся к росту. "Сейчас мы видим паузу, но цены на нефть останутся повышенными. Запасы, особенно в США, по-прежнему довольно ограничены. Если мировые запасы продолжат снижаться, цена на нефть марки Brent вырастет еще выше - до 85 долларов", - прокомментировал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли.
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