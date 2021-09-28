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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бензин и ДТ дорожают 28 сентября

15:46 28.09.2021 |

Нефть и безнин

 

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,14 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,00 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,53 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 17,79 гривен за литр (0,00 гривен).
По материалам: РБК-Украина
 

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