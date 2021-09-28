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Спрос на нефть достигнет пика до 2030г, после чего начнет снижаться - TotalEnergies
09:21 28.09.2021 |
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE ожидает, что спрос на нефть достигнет пикового уровня до 2030 года - раньше, чем ожидалось прежде, поскольку все больше стран берет на себя обязательства по переходу на более чистые источники энергии.
Согласно прогнозу компании, "спрос на нефть выйдет на плато до 2030 года, после чего начнет резко снижаться".
В зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация, к 2050 году спрос на нефть может опуститься до 40 млн б/с или до 64 млн б/с, отмечают в TotalEnergies.
Согласно сентябрьскому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в 2021 году составит 96,1 млн б/с, а в 2022 году - 99,4 млн б/с.
Природный газ продолжит играть важную роль в глобальном энергопереходе наряду с ядерной и гидроэнергетикой, поскольку природа возобновляемых источников энергии является неустойчивой, отмечают в TotalEnergies.
В то же время, доля возобновляемых источников в структуре мировой энергетики существенно увеличится, и к 2050 генерация электроэнергии вырастет более чем вдвое, в значительной мере благодаря ветроэнергетике и солнечной энергетике, прогнозируют в компании.
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