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Нефть дорожает 28 сентября, цена ноябрьского фьючерса Brent превысила $80 за баррель впервые с 2018 года
07:58 28.09.2021 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 80 долларов, впервые с осени 2018 года, на признаках того, что рост спроса на сырье в мире опережает предложение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов вторника достигала 80,35 доллара. Показатель превысил 80 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.
Рост цен на нефть происходит по мере признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире в то время, как предложение увеличивается более медленными темпами. Позднее во вторник рынки ждут нового прогноза ОПЕК.
"Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье", - сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. Эксперт считает, что это усилит недостаток предложения на рынках, особенно с учетом того, что ОПЕК+ только незначительно увеличивает добычу.
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