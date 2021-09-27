Сети АЗС 27 сентября откорректировали цены на топливо

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 24 по 27 сентября снизили стоимость бензинов в пределах 30-80 коп./л, но на 15-30 коп./л подняли цены на дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, все бензины на станциях «Олас», BVS и Chipo подешевели на 10-80 коп./л, при этом ДТ на BVS и Chipo прибавило 30 коп./л.

На станциях KLO цены на бензины остались прежними, а на дизельное топливо были подняты на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Также на 15 и 25 коп./л, до 26,93 грн/л и 27,15 грн/л, подорожало дизтопливо в сети «БРСМ-Нафта» и Motto соответственно.

Откорректировали свои цены AMIC и «Автопорт» (см. табл).

Как сообщал enkorr, на прошлой неделе Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина снижена до 26,17 грн/л, для дизтоплива — повышена до 21,69 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 29,59 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 по 27 сентября, грн/л: