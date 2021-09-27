Финансовые новости
- |
- 27.09.21
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сети АЗС 27 сентября откорректировали цены на топливо
12:36 27.09.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 24 по 27 сентября снизили стоимость бензинов в пределах 30-80 коп./л, но на 15-30 коп./л подняли цены на дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, все бензины на станциях «Олас», BVS и Chipo подешевели на 10-80 коп./л, при этом ДТ на BVS и Chipo прибавило 30 коп./л.
На станциях KLO цены на бензины остались прежними, а на дизельное топливо были подняты на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Также на 15 и 25 коп./л, до 26,93 грн/л и 27,15 грн/л, подорожало дизтопливо в сети «БРСМ-Нафта» и Motto соответственно.
Откорректировали свои цены AMIC и «Автопорт» (см. табл).
Как сообщал enkorr, на прошлой неделе Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина снижена до 26,17 грн/л, для дизтоплива — повышена до 21,69 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 29,59 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 по 27 сентября, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,80
|
-0,03
|
30,74
|
-0,03
|
28,30
|
-0,01
|
Shell
|
30,49
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,60
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
26,93
|
0,15
|
KLO
|
30,39
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
29,23
|
0,24
|
Параллель
|
30,59
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Автотранс
|
30,18
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
UPG
|
29,60
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Олас
|
28,90
|
-0,80
|
29,90
|
-0,60
|
27,90
|
0,00
|
BVS
|
29,99
|
-0,40
|
30,89
|
-0,10
|
29,29
|
0,30
|
Chipo
|
29,26
|
-0,30
|
30,26
|
-0,30
|
28,24
|
0,30
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Автопорт
|
30,70
|
-0,30
|
31,00
|
-0,50
|
29,20
|
0,20
|
Mango
|
28,59
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
28,31
|
0,00
|
29,28
|
0,00
|
27,15
|
0,25
|
Средняя цена в Украине:
|
29,13
|
-0,02
|
29,99
|
-0,02
|
28,51
|
0,02
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
ТОП-НОВОСТИ
|Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер
|Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь
|Убийства на экспорт. Что общего у стрельбы в Перми и Алматы
|НАПК как у Разумкова или СНБО как у Зеленского: Что теперь будет с законом об олигархах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Газпром» максимизировал закачку в хранилища Европы
|Сети АЗС 27 сентября откорректировали цены на топливо
|Кабмин уволил всех членов набсовета «Нафтогаза»
|За январь-август дефицит Пенсионного фонда достиг более 12 миллиардов — это максимум за этот год
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.09.21
|Укртрансгаз: На очереди - запуск биржевых торгов нерастаможенным газом
Это интересно
|Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций
|Google наконец позволила скачивать видео YouTube на ПК, но пока с ограничениями
|Twitter позволил авторам контента принимать биткоин-донаты
|Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника
|Европа официально готовится сделать USB-C единым разъёмом для смартфонов, планшетов, колонок и других устройств
|16-ядерный Intel i9-12900K опередил в популярном бенчмарке 16-ядерный Ryzen 9 5950X и 32-ядерный Threadripper 2990WX
|BMW запатентовала очень странные двери. Они и подъёмные, и раздвижные одновременно