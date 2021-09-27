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Нефть дорожает более чем на 1%, ноябрьский Brent превысил $79 за баррель впервые с 2018 года
08:12 27.09.2021 |
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром более чем на 1%, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 79 долларов впервые с 2018 года, благодаря наблюдающемуся росту спроса вкупе с ожиданием отставания предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EEST цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,14%, до 78,11 доллара за баррель. При этом стоимость ноябрьских фьючерсов увеличивалась на 1,2%, до 79,03 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов понедельника достигала 79,52 доллара. Показатель превысил 79 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 1,23%, до 74,89 доллара за баррель. Показатель ранее в ходе торгов превышал 75 долларов за баррель - впервые с 14 июля текущего года.
Рост цен на нефть происходит по мере улучшения перспектив со спросом на сырье в мире. Кроме того, запасы нефти в мире сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму. В том что касается предложения, то страны ОПЕК+, как отмечает агентство Блумберг, ослабляют ограничения на добычу очень медленными темпами, что оказывает давление на предложение на мировом рынке.
"Поддержку росту стоимости нефти по-прежнему оказывают опасения по поводу предложения на энергетических рынках. Спрос выглядит так, как будто он будет выше, чем ожидалось в ближайшем будущем", - считает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство.
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