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Цены на ДТ в опте продолжили рост
17:33 24.09.2021 |
По итогам недели (17-24 сентября) цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 15 коп./л или 0,6%, а бензины подешевели на 5–7 коп./л (-0,2%) (см. табл.). Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.
Отмечается, что, если на прошлой неделе основной причиной роста цен стали заметные задержки железнодорожных цистерн на узловых станциях «Укрзализныци», которые и спровоцировали локальные дефициты дизельного топлива, то на текущей рост европейских котировок не давал ценам откатиться вниз и продолжал держать их на высоком уровне.
В частности, нефть марки Brent на этой неделе продолжала дорожать и с прошлой пятницы проделала путь с $74 до $77/барр. (+4,3%). Стоимость спотовых контрактов на дизельное топливо в Средиземноморье за неделю выросла почти на $18/т, или на 2,9%, до $640/т. На северо-западе Европы рост дизеля так же составил $18/т. — до $645/т.. При этом бензины на этом же базисе подешевели на $5/т или на 0,8% — до $710/т.
По данным «А-95», сегодня в Коростене цены на ДТ стабилизировались на уровне 25,00–25,10 грн/л. По такой цене его предлагали «Фактор», UPG и «Алпен Трейд». На Новограде мозырский ресурс торговался, как и неделю назад, в диапазоне 25,10–25,20.
В столичном регионе за неделю прайсы выросли на 5–10 коп/л. Предложения сегодня были в пределах 25,10–25,30 грн/л.. Ниже рынка, по 25,00 грн./л, продавали продукт «Арстак» и «Решотка».
В Ровенской области основные предложения находились в диапазоне 25,25–25,40 грн./л. Дешевле всех торговал «Альянс Ойл Трейдинг» — по 25,20 грн/л.
Наиболее конкурентные цены по-прежнему на юге. Это, по словам трейдеров, приводит к повышенному спросу из других регионов, который уже в ближайшее время может сказаться на снижении запасов. В Николаеве сегодня основные сделки проходили в диапазоне 24,70–24,80 грн/л, прибавив за неделю в среднем 10–20 коп/л. «УНТК» и «Решотка» торговали по 24,60 грн/л. «Фидея» под конец недели распродала весь ресурс и взяла паузу.
За неделю в «Южном» греческий дизель «Анвитрейда» подорожал на 25 коп./л, до 24,80 грн./л, а турецкий дизель «Укртатнафты» — на 32 коп./л, до 24,96 грн./л. В Херсоне предложения индийского дизеля озвучивались в диапазоне 24,80 –25,00 грн/л, ниже рынка торговал «Альянс Енерго Трейд» –24,70 грн./л.
Больше всего прайсы выросли на Кременчугском заводе, прибавив за неделю 43 коп./л до 25,08 грн/л. У его контрагентов завода немногочисленные предложения были дешевле — 24,83–24,91 грн.Динамика цен в мелком опте, грн/л
|
Мелкий опт
|
24.сент.21
|
17.сент.21
|
+/-*
|
%
|
месяц, +/-*
|
месяц, %
|
А-92
|
26,95
|
27,02
|
-0,07
|
-0,26%
|
+0,43
|
+1,62%
|
А-95
|
27,73
|
27,78
|
-0,05
|
-0,18%
|
+0,22
|
+0,80%
|
ДТ
|
25,32
|
25,17
|
+0,15
|
+0,60%
|
+1,99
|
+8,53%
|
|
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