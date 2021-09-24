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Средняя стоимость сжиженного газа с 17 по 24 сентября не изменилась и сохранилась на уровне 29 840 грн/т
17:15 24.09.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95». При этом в «А-95» отметили, что стоимость ресурса остается стабильной с начала месяца, не учитывая ситуативные снижения и скачки цен в некоторых областях.Средняя стоимость СУГ на условиях EXW ГНС, 24 сентября, грн/т
|Регион
|Рабочая стоимость
|Столичный
|29 300 – 29 800
|Восточный
|29 500 – 30 000
|Западный
|29 300 – 30 000
|Южный
|29 400 – 29 800
Позиции трейдеров относительно текущего наполнения украинского рынка и его состояния в среднесрочной перспективе расходятся. Так, на рынке встречается мнение, что ресурсное равновесие в Украине кратковременное, и вскоре возможны дефицитные явления. Мнение объясняется тем, что контрактование на октябрь было очень дорогим, и многие трейдеры отказались от российских спотов. «Любой сбой на ж/д или типа того может вызвать дефицит в начале октября», — считает оператор ряда ГНС.
Однако большинство операторов дефицита не ожидают. «Импорт снижается, но газа хватает во всех регионах», — говорит трейдер из Киева. С его мнением согласны большинство операторов, обращающих внимание на снижение розничных продаж.
В то же время снижение цен по-прежнему не прогнозируется, поскольку стоимость текущих поставок по импорту остается высокой, и до второй декады октября существенного снижения средневзвешенной цены не ожидается. Кроме того, снижение температуры повлечет повышение плотности и удорожание ресурса в литраже.Себестоимость ресурса ТЕРМ-контрактов, по данным Консалтинговой группы «А-95», FCА ГНС грн/т
|Производитель
|Стоимость, грн/т
|Тенгизшевройл
|28 100-28 700
|Роснефть
|28 300-28 400
|Лукойл
|29 600-29 700
|Белоруские производители
|29 100-29 200
Также обращают внимание на стоимость нефти на международном рынке, которая снова начала расти, что станет одним из факторов, удерживающих цену от падения.
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