Средняя стоимость сжиженного газа с 17 по 24 сентября не изменилась и сохранилась на уровне 29 840 грн/т

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95». При этом в «А-95» отметили, что стоимость ресурса остается стабильной с начала месяца, не учитывая ситуативные снижения и скачки цен в некоторых областях.

Регион Рабочая стоимость Столичный 29 300 – 29 800 Восточный 29 500 – 30 000 Западный 29 300 – 30 000 Южный 29 400 – 29 800

Позиции трейдеров относительно текущего наполнения украинского рынка и его состояния в среднесрочной перспективе расходятся. Так, на рынке встречается мнение, что ресурсное равновесие в Украине кратковременное, и вскоре возможны дефицитные явления. Мнение объясняется тем, что контрактование на октябрь было очень дорогим, и многие трейдеры отказались от российских спотов. «Любой сбой на ж/д или типа того может вызвать дефицит в начале октября», — считает оператор ряда ГНС.

Однако большинство операторов дефицита не ожидают. «Импорт снижается, но газа хватает во всех регионах», — говорит трейдер из Киева. С его мнением согласны большинство операторов, обращающих внимание на снижение розничных продаж.

В то же время снижение цен по-прежнему не прогнозируется, поскольку стоимость текущих поставок по импорту остается высокой, и до второй декады октября существенного снижения средневзвешенной цены не ожидается. Кроме того, снижение температуры повлечет повышение плотности и удорожание ресурса в литраже.

Производитель Стоимость, грн/т Тенгизшевройл 28 100-28 700 Роснефть 28 300-28 400 Лукойл 29 600-29 700 Белоруские производители 29 100-29 200

Также обращают внимание на стоимость нефти на международном рынке, которая снова начала расти, что станет одним из факторов, удерживающих цену от падения.