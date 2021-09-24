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За прошедшую неделю (17-24 сентября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 26 коп./л, до 17,77грн/л
12:45 24.09.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС OKKО стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л, до 18,49 грн/л, на WOG — на 49 коп/л, до 18,48 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 18,48 грн/л.
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 21 коп./л, до 17,17-17,18 грн/л. На станциях сети UPG ресурс прибавил на 40 коп./л (17,75 грн/л).
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 10 и 17коп./л, до 17,70 до грн/л и 17,66 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 40 коп./л — до 17,35 грн/л.
Такие сети как «Авантаж 7», «Автотранс», «Параллель», Chipo, BVS, SunOil, «Укргаздобыча» и другие подняли цены на 5-30 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 24 сентября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
18,49
|
0,50
|
WOG
|
18,48
|
0,49
|
Авиас
|
17,17
|
0,21
|
Укрнафта
|
17,18
|
0,21
|
AMIC
|
17,56
|
0,00
|
Shell
|
17,73
|
0,00
|
SOCAR
|
18,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
17,70
|
0,10
|
KLO
|
17,89
|
0,00
|
Параллель
|
18,49
|
0,41
|
Автотранс
|
17,98
|
0,30
|
UPG
|
17,75
|
0,40
|
SUNOIL
|
17,95
|
0,07
|
BVS
|
17,69
|
0,20
|
Chipo
|
17,60
|
0,18
|
Фактор
|
17,40
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
17,89
|
0,20
|
Катрал
|
17,57
|
0,20
|
Авантаж 7
|
17,05
|
0,03
|
Marshal
|
17,10
|
0,00
|
Mango
|
17,57
|
0,30
|
Motto
|
17,66
|
0,17
|
Средняя цена в Украине:
|
17,77
|
0,26
|
|
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