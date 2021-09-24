За прошедшую неделю (17-24 сентября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 26 коп./л, до 17,77грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС OKKО стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л, до 18,49 грн/л, на WOG — на 49 коп/л, до 18,48 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 18,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 21 коп./л, до 17,17-17,18 грн/л. На станциях сети UPG ресурс прибавил на 40 коп./л (17,75 грн/л).

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 10 и 17коп./л, до 17,70 до грн/л и 17,66 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 40 коп./л — до 17,35 грн/л.

Такие сети как «Авантаж 7», «Автотранс», «Параллель», Chipo, BVS, SunOil, «Укргаздобыча» и другие подняли цены на 5-30 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 24 сентября, грн/л