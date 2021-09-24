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Бензины в рознице 24 сентября подешевели, дизтопливо — подорожало
12:44 24.09.2021 |
За неделю (17-24 сентября) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составила 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 коп./л — до 30,01 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 3 коп./л, до 28,49 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.
SOCAR снизила стоимость бензинов на 30-44 коп./л, а KLO — на 20-70 коп./л.
На Shell бензин марки А-92 подешевел на 40 коп./л, до 30,49 грн/л, А-95 — на 44 коп./л, до 31,17 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л. В сети «Нефтек» цены на все бензины сократились на 50 коп./л, но на столько же подорожало дизельное топливо.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», UPG, Chipo, «Автотранс», «Рур груп», Motto и др. также откорректировали свои цены (см. табл.).
Как сообщал enkorr, вчера Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина снижена до 26,17 грн/л, для дизтоплива повышена до 21,69 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 29,59 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 10 по 17 сентября, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
-0,50
|
31,17
|
-0,44
|
29,59
|
0,27
|
WOG
|
30,49
|
-0,50
|
31,17
|
-0,44
|
29,59
|
0,27
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,82
|
-0,49
|
30,77
|
-0,54
|
28,31
|
-0,64
|
Shell
|
30,49
|
-0,40
|
31,17
|
-0,44
|
29,59
|
0,27
|
SOCAR
|
30,98
|
-0,30
|
31,17
|
-0,44
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,60
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
26,78
|
-0,03
|
KLO
|
30,39
|
-0,20
|
30,69
|
-0,70
|
28,99
|
0,00
|
Параллель
|
30,59
|
-0,40
|
31,17
|
-0,44
|
31,49
|
0,37
|
Автотранс
|
30,18
|
-0,20
|
30,98
|
-0,20
|
29,48
|
0,30
|
UPG
|
29,60
|
-0,30
|
30,30
|
-0,30
|
27,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
30,39
|
0,20
|
30,99
|
0,10
|
28,99
|
0,20
|
Prime
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
27,10
|
0,40
|
Рур груп
|
30,49
|
0,00
|
31,17
|
-0,32
|
28,99
|
0,00
|
Chipo
|
29,56
|
0,00
|
30,56
|
0,00
|
27,94
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Нефтек
|
30,49
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
32,49
|
0,50
|
Mango
|
28,59
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
28,31
|
0,05
|
29,28
|
0,05
|
26,90
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
29,14
|
-0,18
|
30,01
|
-0,18
|
28,49
|
0,05
|
|
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