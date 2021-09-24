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Цены на Brent 24 сентября достигли максимума за три года
08:34 24.09.2021 |
Мировые цены на нефть начинают четвертый торговый день роста подряд, нефть марки Brent подорожала до максимума почти за три года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,13%, до 77,35 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI - на 0,04%, до 73,33 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен четвертый день подряд. За это время "черное золото" марки Brent подорожало на 4,5%, а WTI - на 4,3%. При этом нефть марки Brent достигла максимального с октября 2018 года значения.
По мнению аналитиков Marex, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на сырую нефть могут подталкиваться вверх признаками увеличения со стороны импорта из Японии. Так, согласно данным нефтяной ассоциации страны, чистые запасы нефти в стране за неделю с 12 по 18 сентября снизились на 882,4 тысячи килолитров.
Тем не менее, по словам аналитиков, в целом спрос на нефть пока остается достаточно умеренным. "Спрос со стороны авиационной отрасли в последние месяцы замедлился и остается значительно ниже уровня, предшествующего пандемии ковида", - пояснили эксперты.
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