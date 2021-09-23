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Крупные розничные сети АЗС 23 сентября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо
12:16 23.09.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.
В результате 23 сентября средняя цена «двойки» по Украине снизилась на 10 коп./л, до 29,22 грн/л, «пятерки» — на 9 коп./л, до 30,10 грн/л, а цена дизтоплива выросла до 28,51 грн/л (+7 коп./л).
Как сообщал enkorr, сегодня Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина снижена до 26,17 грн/л, для дизтоплива повышена до 21,69 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 29,59 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 23сентября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
-0,50
|
31,17
|
-0,44
|
29,59
|
0,27
|
WOG
|
30,49
|
-0,50
|
31,17
|
-0,44
|
29,59
|
0,27
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,31
|
0,00
|
31,30
|
0,00
|
28,94
|
0,00
|
Shell
|
30,89
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
SOCAR
|
31,28
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,60
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
KLO
|
30,49
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Параллель
|
30,99
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
31,12
|
0,00
|
Автотранс
|
30,38
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
29,18
|
0,00
|
UPG
|
29,90
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
30,39
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Chipo
|
29,56
|
0,00
|
30,56
|
0,00
|
27,94
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,60
|
0,00
|
Mango
|
28,59
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
28,31
|
0,00
|
29,28
|
0,00
|
26,88
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,22
|
-0,10
|
30,10
|
-0,09
|
28,51
|
0,07
|
|
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