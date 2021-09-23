Крупные розничные сети АЗС 23 сентября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

В результате 23 сентября средняя цена «двойки» по Украине снизилась на 10 коп./л, до 29,22 грн/л, «пятерки» — на 9 коп./л, до 30,10 грн/л, а цена дизтоплива выросла до 28,51 грн/л (+7 коп./л).

Как сообщал enkorr, сегодня Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина снижена до 26,17 грн/л, для дизтоплива повышена до 21,69 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 29,59 грн/л.