Мировые цены на нефть продолжают расти 23 сентября на данных о снижении запасов в США до трехлетнего минимума

Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг утром на данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28% - до 76,4 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,22% - до 72,39 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв), которые за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 414 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 2018 года.

Однако, по мнению аналитиков S&P Global Platts, которое приводит газета Wall Street Journal, признаки избыточного предложения ближневосточной нефти на азиатском рынке могут ограничить будущую прибыль от нефти. "Непроданные поставки ближневосточной нефти могут повлиять на настроения в последние несколько дней ноябрьского цикла погрузки", - добавили эксперты.