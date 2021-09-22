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Цен на бензин 22 сентября снижаются
17:39 22.09.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,19 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,69 гривен за литр (+0,07 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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