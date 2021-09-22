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Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 22 сентября повысилась на 7 коп./л, до 17,69 грн/л
13:41 22.09.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на станциях WOG и SOCAR продукт подорожал на 24 коп./л и 50 коп./л соответственно, до 18,48 грн/л.
На АЗС «Параллели» и «Автотранса» стоимость автогаза выросла в среднем на 41 коп./л и 30 коп./л, до 18,49 грн/л и 17,98 грн/л соответственно. Автогаз на станциях UPG подорожал на 20 коп./л, до 17,55 грн/л.
СУГ на станциях Chipo и «БРСМ-Нафта» подорожал в среднем на 10 и 9 коп./л, до 17,52 до грн/л и 17,69 грн/л.
Такие сети как «Авантаж 7», «Катрал», «Овис», Motto и другие подняли цены на 5-10 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до средины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 20 сентября средняя стоимость в опте выросла на 2,8 грн/л, в рознице – на 1,99 грн/л. С учетом сегодняшнего подорожания в рознице сохраняется потенциал для роста на 30-40 копеек, считают трейдеры.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 по 22 сентября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
18,49
|
0,00
|
WOG
|
18,48
|
0,24
|
Авиас
|
16,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,97
|
0,00
|
AMIC
|
17,52
|
0,00
|
Shell
|
17,73
|
0,00
|
SOCAR
|
18,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
17,69
|
0,09
|
KLO
|
17,89
|
0,00
|
Параллель
|
18,49
|
0,41
|
Автотранс
|
17,98
|
0,30
|
UPG
|
17,55
|
0,20
|
SUNOIL
|
17,95
|
0,00
|
BVS
|
17,49
|
0,00
|
Chipo
|
17,52
|
0,10
|
Авантаж 7
|
17,05
|
0,03
|
Катрал
|
17,57
|
0,20
|
Овис
|
17,59
|
0,10
|
Marshal
|
17,10
|
0,00
|
Mango
|
17,57
|
0,30
|
Motto
|
17,58
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
17,69
|
0,07
|
|
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