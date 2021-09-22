Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 22 сентября повысилась на 7 коп./л, до 17,69 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях WOG и SOCAR продукт подорожал на 24 коп./л и 50 коп./л соответственно, до 18,48 грн/л.

На АЗС «Параллели» и «Автотранса» стоимость автогаза выросла в среднем на 41 коп./л и 30 коп./л, до 18,49 грн/л и 17,98 грн/л соответственно. Автогаз на станциях UPG подорожал на 20 коп./л, до 17,55 грн/л.

СУГ на станциях Chipo и «БРСМ-Нафта» подорожал в среднем на 10 и 9 коп./л, до 17,52 до грн/л и 17,69 грн/л.

Такие сети как «Авантаж 7», «Катрал», «Овис», Motto и другие подняли цены на 5-10 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до средины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 20 сентября средняя стоимость в опте выросла на 2,8 грн/л, в рознице – на 1,99 грн/л. С учетом сегодняшнего подорожания в рознице сохраняется потенциал для роста на 30-40 копеек, считают трейдеры.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 по 22 сентября, грн/л