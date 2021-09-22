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Нефть дорожает 22 сентября на данных о сокращении запасов в США
08:20 22.09.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, а также на переоценке в большую сторону величины потерь в добыче из-за урагана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.58 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,04%, до 75,13 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,15%, до 71,3 доллара.
Нефтяные инвесторы в среду в первую очередь оценивают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в стране. Так, запасы "черного золота" за неделю по 17 сентября сократились в США на 6,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения лишь на 2,4 миллиона баррелей.
Данные минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду.
Трейдеры также продолжают оценивать последствия урагана "Ида" в Мексиканском заливе. "Общие потери добычи в Мексиканском заливе США в сентябре сейчас, вероятно, составят около 790 тысяч баррелей в сутки, что выше наших предыдущих оценок", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Rystad.
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