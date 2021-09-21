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Цены на бензин 21 сентября стабилизировались
15:35 21.09.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 21 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо и автогаз подорожали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 21 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо и автогаз подорожали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,33 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,46 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,62 гривен за литр (+0,09 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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