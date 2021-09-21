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Автогаз в рознице 21 сентября установил новые ценовые рекорды
13:11 21.09.2021 |
Сегодня, 21 сентября, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС по Украине выросла на 9 копеек – до 17,62 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 18,49 грн/л (+50 коп./л к 20 сентября), WOG – 18,24 грн/л (+25 коп./л).
Кроме того, сеть Motto, работающая в эконом-сегменте, подняла цену автогаза на 10 коп./л, до 17,48 грн/л, в Днепропетровской области. За счет этого средняя цена по сети прибавила 2 коп./л и составила 17,56 грн/л.
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до средины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 20 сентября средняя стоимость в опте выросла на 2,8 грн/л, в рознице – на 1,99 грн/л. С учетом сегодняшнего подорожания в рознице сохраняется потенциал для роста на 30-40 копеек, считают трейдеры.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 по 21 сентября, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
18,49
|
0,50
|
WOG
|
18,24
|
0,25
|
Авиас
|
16,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
16,97
|
0,00
|
AMIC
|
17,52
|
0,00
|
Shell
|
17,73
|
0,00
|
SOCAR
|
17,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
17,60
|
0,00
|
KLO
|
17,89
|
0,00
|
Параллель
|
18,08
|
0,00
|
Автотранс
|
17,68
|
0,00
|
UPG
|
17,35
|
0,00
|
SUNOIL
|
17,95
|
0,00
|
BVS
|
17,49
|
0,00
|
Chipo
|
17,42
|
0,00
|
Авантаж 7
|
17,02
|
0,00
|
Marshal
|
17,10
|
0,00
|
Mango
|
17,27
|
0,00
|
Motto
|
17,56
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
17,62
|
0,09
|
|
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