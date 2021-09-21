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Нефть дорожает 21 сентября в ожидании ослабления запретов на въезд в США
08:34 21.09.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также в ожидании ослабления ковидных ограничений в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.07 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,83%, до 74,61 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,96%, до 70,81 доллара.
В среду ФРС опубликует итоги заседания, однако инвесторов больше интересуют комментарии регулятора относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.
"Спросу на нефть также должно способствовать объявление США о снятии запрета на поездки для вакцинированных иностранных путешественников в начале ноября", - заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
Кроме того, по данным экспертов ANZ, нефтяные буровые установки Shell Mars и Ursa в Мексиканском заливе не будут запущены до конца года после урагана "Ида".
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