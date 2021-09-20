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Нефть 20 сентября дешевеет на укреплении доллара
14:39 20.09.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются почти на 2% на укреплении доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.24 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,57% - до 74,16 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,92% - до 70,44 доллара за баррель.
Инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии заседания ФРС США, которое пройдет 21-22 сентября. Трейдеры ожидают, что регулятор внесет ясность относительно своей дальнейшей политики и, вероятно, возьмет курс на ее ужесточение. На этом фоне курс доллара растет, из-за чего нефть становится менее выгодным активом для инвесторов.
"Цены на нефть снижаются в начале торговой недели... Встречным ветром для котировок стал доллар, который укрепляется в преддверии заседания ФРС", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).
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