Нефть 20 сентября дешевеет на укреплении доллара

Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются почти на 2% на укреплении доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.24 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,57% - до 74,16 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,92% - до 70,44 доллара за баррель.

Инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии заседания ФРС США, которое пройдет 21-22 сентября. Трейдеры ожидают, что регулятор внесет ясность относительно своей дальнейшей политики и, вероятно, возьмет курс на ее ужесточение. На этом фоне курс доллара растет, из-за чего нефть становится менее выгодным активом для инвесторов.

"Цены на нефть снижаются в начале торговой недели... Встречным ветром для котировок стал доллар, который укрепляется в преддверии заседания ФРС", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).