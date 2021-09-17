Финансовые новости
- |
- 17.09.21
- |
- 15:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский рынок дизтоплива в августе вырос на четверть
15:30 17.09.2021 |
Баланс рынка дизельного топлива в августе 2021 г. составил 775 тыс. т, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 г. (626,6 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 25,6% (на 25,7 тыс. т), до 126,1 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 28%, до 120,2 тыс. т. Как известно, с августа «Укртатнафта» вышла на максимально возможный при текущей конфигурации производства объем переработки в объеме 14 тыс. т нефтяного сырья в сутки (5,1 млн т в год). Параллельно был увеличен выпуск дизтоплива до 5 тыс.
На Шебелинский завод по итогу месяц пришлось 5,9 тыс. т, что на 4,8% меньше показателя августа прошлого года (6,2 тыс. т).
Доля украинского ДТ в общем балансе рынка в июле-2021 составила 16,2%, что практически соответствует показателю августа-2020 (16%).
В августе 2021 г. импорт дизельного топлива в Украину составил рекордные за последние два года 649 тыс. т, что на 23,3% больше по сравнению с августом-2020.
Основной прирост импорта пришелся на ресурс из Беларуси. По сравнению с августом прошлого года из этой страны было импортировано на 20% дизтоплива больше - 275 тыс. т, или 42% всего импорта ДТ. Если сравнивать с июнем и июлем 2021 г., то прирост поставок дизтоплива из РБ составил 57% и 18% соответственно.
В «А-95» отметили, что низкие показатели первых двух летних месяцев объясняются ремонтными работами на Мозырском НПЗ, которые завершились в начале июля. При этом уже в августе белорусские поставщики вышли на плановые поставки, а также начали догружать объемы, которые были законтрактованы на июнь-июль.
Отгрузки из Литвы по итогу отчетного месяца выросли на 16,2%, до 62,8 тыс. т, по сравнению с объемом поставок августа-2020 (54,1 тыс. т).
В портах было оформлено 20% всего импорта, или 127,3 тыс. т дизельного топлива, что в три раза больше, чем в августе-2020 (42,7 тыс. т). Из этого объема 49,8 тыс. т пришлось на Грецию, 29,3 тыс. т - на Индию, 27,8 тыс. т - на Испанию и 6,3 тыс. т - на Турцию.
В то же время поставки ДТ из Российской Федерации сократились на 8%, до 183,2 тыс. т. Из них 78,7 тыс. т было импортировано по железной дороге (+15% к августу-2020). Еще 104,6 тыс. т ресурса производства «Роснефти» через терминал в Гомеле было отгружено оператором поставок - компанией Socar New Energy.
Структура наполнения рынка ДТ в августе 2021/2020 гг, тыс. т
По данным «А-95», в январе-августе объем поставок дизельного топлива на украинский рынок вырос на 1,3% (на 60.8 тыс. т), до 4,81 млн т.
Напомним, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн т.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Следствие еще не установило, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля во время ДТП – и.о. директора ГБР Сухачев
ТОП-НОВОСТИ
|Тотальная зачистка. Как Путин с Януковичем помогли Зеленскому написать Стратегию информационной безопасности
|«Северный поток-2», возможное отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ
|У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется
|Зачем Кулеба говорит, что Украина больше не верит Западу — интервью с Евгением Магдой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин заявил о риске недовыполнения плана по приватизации на 8 миллиардов
|Украинский рынок дизтоплива в августе вырос на четверть
|НБУ прогнозирует замедление роста денежной массы в 2022г до 10,9% г/г
|Нефть дешевеет 17 сентября на опасениях за снижение спроса
|За неделю розничные цены топливо в среднем выросли на 30-40 коп./л
|Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022
Это интересно
|Наконец-то все владельцы PlayStation 5 могут установить дополнительный внутренний SSD. Вышло второе крупное обновление для приставки
|SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж
|Microsoft объявила о том, что её аккаунты полностью перестали нуждаться в таком «атавизме», как пароль
|Китай будет отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж
|Представлен доступный браслет Realme Band 2 с отслеживанием ЧСС, SpO2, влагозащитой и 90 спортивными режимами
|Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект
|Mercedes-Benz может отказаться от универсалов