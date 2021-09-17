Украинский рынок дизтоплива в августе вырос на четверть

Баланс рынка дизельного топлива в августе 2021 г. составил 775 тыс. т, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 г. (626,6 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 25,6% (на 25,7 тыс. т), до 126,1 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 28%, до 120,2 тыс. т. Как известно, с августа «Укртатнафта» вышла на максимально возможный при текущей конфигурации производства объем переработки в объеме 14 тыс. т нефтяного сырья в сутки (5,1 млн т в год). Параллельно был увеличен выпуск дизтоплива до 5 тыс.

На Шебелинский завод по итогу месяц пришлось 5,9 тыс. т, что на 4,8% меньше показателя августа прошлого года (6,2 тыс. т).

Доля украинского ДТ в общем балансе рынка в июле-2021 составила 16,2%, что практически соответствует показателю августа-2020 (16%).

В августе 2021 г. импорт дизельного топлива в Украину составил рекордные за последние два года 649 тыс. т, что на 23,3% больше по сравнению с августом-2020.

Основной прирост импорта пришелся на ресурс из Беларуси. По сравнению с августом прошлого года из этой страны было импортировано на 20% дизтоплива больше - 275 тыс. т, или 42% всего импорта ДТ. Если сравнивать с июнем и июлем 2021 г., то прирост поставок дизтоплива из РБ составил 57% и 18% соответственно.

В «А-95» отметили, что низкие показатели первых двух летних месяцев объясняются ремонтными работами на Мозырском НПЗ, которые завершились в начале июля. При этом уже в августе белорусские поставщики вышли на плановые поставки, а также начали догружать объемы, которые были законтрактованы на июнь-июль.

Отгрузки из Литвы по итогу отчетного месяца выросли на 16,2%, до 62,8 тыс. т, по сравнению с объемом поставок августа-2020 (54,1 тыс. т).

В портах было оформлено 20% всего импорта, или 127,3 тыс. т дизельного топлива, что в три раза больше, чем в августе-2020 (42,7 тыс. т). Из этого объема 49,8 тыс. т пришлось на Грецию, 29,3 тыс. т - на Индию, 27,8 тыс. т - на Испанию и 6,3 тыс. т - на Турцию.

В то же время поставки ДТ из Российской Федерации сократились на 8%, до 183,2 тыс. т. Из них 78,7 тыс. т было импортировано по железной дороге (+15% к августу-2020). Еще 104,6 тыс. т ресурса производства «Роснефти» через терминал в Гомеле было отгружено оператором поставок - компанией Socar New Energy.

Структура наполнения рынка ДТ в августе 2021/2020 гг, тыс. т

По данным «А-95», в январе-августе объем поставок дизельного топлива на украинский рынок вырос на 1,3% (на 60.8 тыс. т), до 4,81 млн т.

Напомним, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн т.