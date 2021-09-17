За неделю розничные цены топливо в среднем выросли на 30-40 коп./л

За неделю (10-17 сентября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 42 коп./л и составила 29,33 грн/л, бензин А-95 подорожал на 32 коп./л — до 30,19 грн/л, а дизельное топливо — на 29 коп./л, до 28,44 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 — на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, и дизельное топливо — на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем 64-68 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 67-80 коп./л, а Shell — на 63-70 коп./л.

На BVS бензин марки А-92 подорожал на 90 коп./л, до 30,19 грн/л, А-95 — на 70 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34,50 коп./л.

Mango повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 30 коп./л.

Такие сети как KLO, «Параллель», UPG, Chipo и «Автотранс», «БРСМ-Нафта», «Рур груп», «Катрал», «Фактор», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,10-1 грн./л (см. табл).

Как сообщал enkorr, вечером 14 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 26,61 грн/л, а дизтоплива – до 22,32 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,61 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,32 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 10 по 17 сентября, грн/л: