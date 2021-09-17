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За неделю розничные цены топливо в среднем выросли на 30-40 коп./л
12:31 17.09.2021 |
За неделю (10-17 сентября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 42 коп./л и составила 29,33 грн/л, бензин А-95 подорожал на 32 коп./л — до 30,19 грн/л, а дизельное топливо — на 29 коп./л, до 28,44 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 — на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, и дизельное топливо — на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем 64-68 коп./л.
SOCAR повысила стоимость бензинов на 67-80 коп./л, а Shell — на 63-70 коп./л.
На BVS бензин марки А-92 подорожал на 90 коп./л, до 30,19 грн/л, А-95 — на 70 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34,50 коп./л.
Mango повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 30 коп./л.
Такие сети как KLO, «Параллель», UPG, Chipo и «Автотранс», «БРСМ-Нафта», «Рур груп», «Катрал», «Фактор», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,10-1 грн./л (см. табл).
Как сообщал enkorr, вечером 14 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 26,61 грн/л, а дизтоплива – до 22,32 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,61 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,32 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 10 по 17 сентября, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
1,00
|
31,61
|
0,67
|
29,32
|
0,63
|
WOG
|
30,99
|
1,00
|
31,61
|
0,67
|
29,32
|
0,63
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,31
|
0,66
|
31,31
|
0,68
|
28,94
|
0,64
|
Shell
|
30,89
|
0,70
|
31,61
|
0,67
|
29,32
|
0,63
|
SOCAR
|
31,28
|
0,80
|
31,61
|
0,67
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,60
|
0,50
|
29,60
|
0,50
|
26,80
|
0,13
|
KLO
|
30,59
|
0,70
|
31,39
|
1,00
|
28,99
|
0,70
|
Параллель
|
30,99
|
1,00
|
31,61
|
0,67
|
31,12
|
0,63
|
Автотранс
|
30,38
|
1,20
|
31,18
|
0,70
|
29,18
|
0,60
|
UPG
|
29,90
|
0,60
|
30,60
|
0,30
|
27,30
|
0,40
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
30,19
|
0,90
|
30,89
|
0,70
|
28,79
|
0,50
|
Chipo
|
29,56
|
0,56
|
30,56
|
0,56
|
27,94
|
0,38
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,50
|
29,45
|
0,50
|
26,35
|
0,00
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,60
|
0,00
|
Mango
|
28,59
|
0,30
|
29,59
|
0,30
|
26,99
|
0,30
|
Нефтек
|
30,99
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
Рур груп
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,55
|
28,99
|
0,30
|
Prime
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
Motto
|
28,26
|
0,15
|
29,23
|
0,15
|
26,83
|
0,22
|
Средняя цена в Украине:
|
29,33
|
0,42
|
30,19
|
0,32
|
28,44
|
0,29
|
|
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