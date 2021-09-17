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Мировые цены на нефть 17 сентября коррекционно снижаются после роста на 3-4% за четыре предыдущих торговых дня
08:11 17.09.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после роста на 3-4% за четыре дня, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.48 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22%, до 75,5 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,17%, до 72,44 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после роста в течение предыдущих четырех торговых сессий. Так, нефть марки Brent подорожала на 3,7%, а WTI - на 4%. Такому росту способствовал ряд факторов, основными из которых являются последствия ураганов "Ида" и "Николас".
По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок сейчас испытывает дефицит предложения, отчасти из-за все еще существующих ограничений добычи ОПЕК+.
Также сохраняются опасения по поводу перебоев в поставках в Мексиканском заливе после урагана "Ида". Эксперты Commerzbank ожидают, что сложная рыночная ситуация сохранится до конца года, несмотря на запланированное увеличение добычи со стороны ОПЕК+.
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