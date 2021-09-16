Финансовые новости
- |
- 16.09.21
- |
- 16:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные цены на топливо 16 сентября продолжили рост
12:45 16.09.2021 |
С 15 на 16 сентября средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 5 коп./л и составила 29,29 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 5 коп./л — до 30,17 грн/л, а дизельное топливо — на 4 коп./л, до 28,42 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 80 коп./л, до 30,11 грн/л, А-95 — на 60 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34,50 коп./л.
Mango повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 30 коп./л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Рур груп», «Катрал», «Фактор», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-55 коп./л (см. табл).
Как сообщал enkorr, вечером 14 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 26,61 грн/л, а дизтоплива – до 22,32 грн/л.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,61 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,32 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 сентября, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,31
|
0,00
|
31,31
|
0,00
|
28,94
|
0,00
|
Shell
|
30,89
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
SOCAR
|
31,28
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,37
|
0,26
|
29,37
|
0,26
|
26,84
|
0,20
|
KLO
|
29,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Параллель
|
30,66
|
0,00
|
31,61
|
0,00
|
31,12
|
0,00
|
Автотранс
|
30,38
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
29,18
|
0,00
|
UPG
|
29,90
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
30,19
|
0,80
|
30,89
|
0,60
|
28,79
|
0,50
|
Chipo
|
29,56
|
0,50
|
30,56
|
0,50
|
27,94
|
0,34
|
Рур груп
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,55
|
28,99
|
0,30
|
Катрал
|
29,79
|
0,10
|
30,77
|
0,10
|
26,77
|
0,10
|
Mango
|
28,59
|
0,30
|
29,59
|
0,30
|
26,99
|
0,30
|
Фактор
|
28,20
|
0,20
|
29,20
|
0,20
|
26,00
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
29,34
|
0,24
|
30,30
|
0,24
|
28,32
|
0,24
|
Олас
|
29,70
|
0,50
|
30,50
|
0,30
|
27,30
|
0,20
|
Motto
|
28,20
|
0,08
|
29,16
|
0,08
|
26,76
|
0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
29,29
|
0,05
|
30,17
|
0,05
|
28,42
|
0,04
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Кулеба говорит, что Украина больше не верит Западу — интервью с Евгением Магдой
|Закон об олигархах: Как Ахметов, Пинчук и Коломойский показывают Зеленскому, что они против
|Возвращение «формулы Штайнмайера». Как Путин опять навязал Зеленскому свою игру
|Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 16 сентября перешли к коррекционному снижению после четырех дней роста
|Прожиточный минимум в 2022 году для трудоспособных лиц вырастет до 2684 грн
|Метпредприятия Украины за 8 мес. нарастили потребление газа на 6,1%, электроэнергии - на 4,4%
|Розничные цены на топливо 16 сентября продолжили рост
|План поступлений от приватизации в проекте госбюджета-2022 сократили в 1,5 раза
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.09.21
Это интересно
|Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект
|Mercedes-Benz может отказаться от универсалов
|Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10
|Apple представила Apple Watch Series 7
|Представлен планшет Apple iPad mini
|Apple представила новый iPad за 330 долларов
|Apple представила четыре новые модели iPhone 13