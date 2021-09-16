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Нефть продолжает дорожать 16 сентября на фоне сокращения запасов в США
08:20 16.09.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти после публикации статистики о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.02 EEST цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,27%, до 75,66 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,26%, до 72,8 доллара за баррель.
Нефтяные инвесторы продолжают оценивать данные о снижении коммерческих запасов "черного золота" в США. Так, показатель (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 сентября, снизился на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 417,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 3,5 миллиона баррелей. Показатель третью неделю подряд держится на минимуме с сентября 2019 года.
Кроме того, трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе, где ураган "Николас" ставит под угрозу добычу нефти. Рынки опасаются, что последствия могут сказаться на добыче нефти так же, как и после урагана "Ида".
"В течение еще одной недели остановка добычи и снижение объемов нефтепереработки уравновесили друг друга - и на прошлой неделе оба показателя едва увеличились, поскольку побережье Мексиканского залива изо всех сил пытается оправиться от воздействия урагана Ида", - сказал газете Wall Street Journal ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит (Matt Smith).
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